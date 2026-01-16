我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DAY6一路從被嘲笑是假彈樂團，而逆襲成國民樂團。（圖／DAY6 FB）

韓國人氣樂團DAY6在今年迎來成團10週年，宣布將在3月7日、8日來台舉辦《DAY6 10th Anniversary Tour ＜The DECADE＞ in TAIPEI》的演唱會，今（16）日兩場門票正式開賣後直接秒殺。而回顧DAY6一路走來，並不是一開始就有高知名度，原本有6位成員的他們，曾經歷過成員爆醜聞、退團。而在2022年，〈Time of Our Life〉和〈You Were Beautiful〉兩首神曲在沒有任何宣傳的情況下，突然在軍白期時逆襲，並帶動全員退伍後回歸大成功，曾被嘲 假彈 樂團的DAY6也因此成為國民樂團。DAY6在2015年出道時，由元弼、晟鎮、度云、Young K、Jae、晙赫組成，在一眾舞團出道時，樂團的他們並未受到大眾矚目，甚至被嘲諷是「假彈樂團」。除此之外，因經紀公司JYP娛樂當時未以大規模的偶像式宣傳，而是讓他們走「地下樂團」路線，在街頭進行表演、累積實力。不料在出道不到半年，成員晙赫突因個人因素退團，雖然公司並未說明原因，但早在之前，韓網就爆出他私下與一名女粉絲交往，還流出曖昧互動的對話訊息、提及違約金賠償等，疑似因醜聞退團。DAY6在2017年正式變為5人體制後，成員風格逐漸走向抒情風格，每個月發2首新歌，並舉辦演唱會，逆襲神曲〈You Were Beautiful (예뻤어)〉也是在這個時期誕生。到了2019年，他們以〈Time of Our Life〉，獲得出道4年來首個音樂節目1位，大眾知名度開始攀升。但在2020年，成員因心理健康因素與疫情，團體活動陷入停滯。隨後成員陸續入伍，開始了長達近 3 年的「軍白期」。沒想到在藝人都懼怕的軍白期中，竟成了DAY6成名的轉機。2022年到2023年期間，Young K、元弼、度雲在部隊演出〈Time of Our Life〉的影片在YouTube病毒式傳播，讓該首歌跟〈You Were Beautiful〉在沒有任何宣傳的情況下，突然逆襲榜單，成為韓國年輕人必聽的「青春國歌」，而這期間Jae在2022年因心理因素選擇解除合約退團。隨著全員在2024年退伍後，DAY6全新4人體制以《Fourever》正式回歸，並大獲成功，〈Welcome to the Show〉與隨後的〈Happy〉、〈Melt Down〉接連達成 Perfect All-Kill (PAK)的超強紀錄。而DAY6的成功也有跡可循，他們不只是寫出虛幻的愛，更是以「想放棄的每一天 (Zombie)」、「在冰冷世界被溫暖擁抱 (Melt Down)」等寫實歌詞，讓10歲到40歲的普通上班族與學生，都能感到共鳴。