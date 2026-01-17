農曆年前就要到了，浴室大掃除總是讓人苦惱嗎？清潔公司Molly Maid總裁默克（Marla Mock）表示，如果浴室清潔方法不對，反而會讓自己工作量倍增！她也提醒，打掃浴室的4個錯誤。日本整理收納顧問Nozomi也表示，每天維持4個小習慣，就能輕鬆維持家裡整潔，以後也不需要大掃除。
浴室清潔4誤區
清潔用具沒分區 馬桶刷清完消毒
清潔浴室的時候，只用一塊抹布或海綿是最嚴重的錯誤，默克表示，這樣會造成不同區域的細菌被帶到各處，建議洗手台、馬桶、淋浴區應該分成不同的抹布，或是改用一次性的消毒紙巾擦拭。馬桶刷很容易成為細菌溫床，如果家裡有多間浴室、只有一個馬桶刷，清完一間馬桶就應該把馬桶刷徹底消毒，再掃下一間，清潔完浴室後，馬桶刷要噴上消毒劑，要完全晾乾再放回底座。
沒有清潔經常碰的地方：開關、馬桶沖水鍵
默克指出，電燈開關、馬桶沖水按鍵、水龍頭等經常接觸的地方，是浴室最髒的地方之一，但又很容易被大家忽略，建議可以用清潔劑徹底清潔，不過要小心有些清潔劑會傷害材質。
忽略不易察覺的角落：瓶罐、浴簾下方
浴室裡有一些隱蔽的角落很容易被忽略，像是沐浴乳、洗髮精、浴簾等瓶罐底下，很容易累積水垢、黴菌等，默克建議，可以把浴簾跟一條大毛巾一起放進洗衣機，加上少量的洗衣精清洗，每次清洗浴室的時候，要記得擦拭檯面上的污垢等。
用太多清潔劑：殘留恐釀有毒氣體
默克表示，清潔產品不是加越多越好，萬一沒有清潔乾淨，可能會造成清潔劑殘留，如果再倒上其他的清潔劑，就有機會產生有毒氣體，強烈建議漂白水不要混合到氨水或醋。她建議選擇成分簡單、效果好的清潔劑，並查看使用說明，在清潔天然石材或磁磚等材質要特別小心。
日本整理收納顧問Nozomi也提供4個小習慣，讓大家平時就能保持家中清潔，以後也不太需要大掃除。
1分鐘順手整理玄關
玄關不僅是家裡給人的第一印象，也是最容易累積灰塵的地方，因為室外鞋子都會脫在這邊。Nozomi建議每天可花約1分鐘打掃玄關，先打開鞋櫃門，讓空氣流通，再用掃把等清潔工具快速清理地面灰塵，可以搭配除臭粉消除鞋子臭味。
客廳地板不放東西
客廳乾淨的關鍵就是「別把東西放在地板上」，地面空曠就能方便掃地機器人打掃，每周讓掃地機器人打掃2次就可以維持清潔。吃完飯之後，則可以用手持吸塵器隨手清理。
用完廚房立刻擦乾淨
廚房檯面整齊，廚房看起來就會很乾淨，所以Nozomi不會在檯面上堆放物品，使用完廚房水槽後，也會順手把殘留的水擦乾，以免累積水垢，她還會使用拋棄式紙巾代替抹布，減少清洗抹布的負擔；這些只要花幾十秒的動作，可以讓廚房長時間保持乾淨，做菜也會放鬆。
衛浴清潔關鍵在洗澡後立即處理
浴室很容易累積水垢、黴菌等，久了就會變成很難清潔的空間，Nozomi表示，「洗完澡馬上處理」是維持乾淨的關鍵，洗澡後她會在浴缸噴上清潔劑清洗，最後再用冷水沖一遍，有助於降低黴菌滋生機會，沐浴乳、洗髮精使用懸掛式收納，因為瓶罐放在地面上，很容易堆積髒污，懸掛收納能降低清潔難度。
資料來源：Molly Maid、Nozomi
