國光客運朝馬站因現址土地易主，確定將於本月20日搬遷至隔壁新站，並於23日將原址點交給新地主興富發建設。市議員周永鴻今(16)日邀集交通局及停管處緊急會勘，指出新站空間狹小、配套不足，恐在春節疏運期間造成交通混亂與如廁荒，強烈要求市府負起協調責任，確保市民返鄉安全。周永鴻指出，國光客運不僅服務廣大長輩與學生，更長期扮演南來北往遊客與進香團的轉運要角，公共服務性質高。針對搬遷過渡期，他提出兩大訴求：交通局必須在20日新站啟用前，完成周邊大客車停車格標線，避免車輛隨意停靠造成台灣大道與朝富路交會處塞車。新站目前僅能容納兩座流動廁所，難以應付年節人潮。周永鴻要求，市府出面與興富發建設協調，在年節施工前的空窗期，暫緩封閉舊站廁所供大眾使用。國光客運朝馬站長曠蘭美也坦言，朝馬站服務在地28年，搬遷在即卻面臨腹地有限的困境，盼市府與企業能伸出援手，讓旅客在春節期間享有安全且便利的候車環境。