其中，來自曼菲斯灰熊的內線主力小賈倫．傑克森（Jaren Jackson Jr.），成為最新被點名的潛在人選。

▲小傑克森具備穩定的外線投射能力，能有效提升塞爾提克的進攻火力。（圖／美聯社／達志影像）

小傑克森具備穩定的外線投射能力，理論上能在杰倫．布朗（Jaylen Brown）與傑森．塔圖（Jayson Tatum）吸引防守注意力的情況下，獲得更多高品質出手機會，進一步拉開空間。

交易期限逐漸逼近，NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟各隊的「假想交易季」也正式升溫。外界開始出現聲音指出，波士頓塞爾提克可能評估在未來一個月內進行重大補強，試圖修正本季表現與原先爭冠期待之間的落差。知名分析師麥特．摩爾（Matt Moore）在個人Substack專欄中透露，多名聯盟人士私下表示，在此背景下，《Bleacher Report》記者扎克．巴克利（Zach Buckley）隨即拋出一筆模擬交易，引發熱議。該構想中，塞爾提克將換回小傑克森與約翰．康查（John Konchar），代價則包括安芬尼．西蒙斯（Anfernee Simons）、山姆．豪瑟（Sam Hauser）、新秀雨果．岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、喬丹．沃許（Jordan Walsh），外加2027與2031年首輪選秀權，以及2032年首輪互換權。這樣的報價，被不少評論視為「過於沉重」。純就戰力層面而言，小傑克森確實能為塞爾提克帶來即戰力。他雖然以身材條件來看，場均僅5.6籃板的表現略顯不足，但其護框能力早已獲得驗證，並曾在2023年奪下年度最佳防守球員。在進攻端方面，真正的問題，在於代價與後續影響。小傑克森的合約在本季結束後將逐年調升，延續至2029-30賽季，極可能讓塞爾提克再次卡在豪華稅第二層門檻之上。這不僅限制補強彈性，也讓未來調整輪換的空間大幅壓縮。在此情況下，即便小傑克森能長期待在波士頓，這樣的資產流失，仍被認為風險過高。不可否認，任何交易都需要付出代價，若塞爾提克真要與灰熊達成協議，部分資產勢必難以避免被納入談判。但從現有模擬方案來看，這筆交易更像是一場「以現在換未來」的豪賭。對於仍處在爭冠窗口、卻同時重視長期競爭力的塞爾提克而言，是否真的值得為了小傑克森全面押上籌碼，勢必成為管理層在交易期限前最棘手的抉擇之一。