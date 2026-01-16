我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴昨（15日）晚在社群平台分享一段輕鬆互動影片，畫面中，她在總統府接待「青年百億海外圓夢基金計畫」的青年代表，不僅被拱一起擺出動漫經典動作，還被現場教跳韓團TWS的撒嬌舞，氣氛歡樂十足。影片曝光後，前總統蔡英文也現身留言區，留下短短3字「留友看」，瞬間吸引超過11萬網友按讚。教育部近年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鎖定15歲至30歲台灣青年，補助其赴海外進行非學位型的見習、培訓與專案實作，希望透過實際行動拓展國際視野，為台灣各行各業注入創新動能。蕭美琴日前邀請參與該計畫、選擇前往美國完成圓夢行動的青年回到總統府，分享海外學習與實踐的成果。不過，正式交流之餘，現場氣氛意外變得相當「青春系」，合影時，有青年提議一起比出日本動畫《進擊的巨人》的招牌姿勢「獻出心臟吧！」還直接在現場教蕭美琴跳起韓團TWS的撒嬌舞。過程中，還有青年分享私下趣事，透露家人曾在花蓮領養一隻貓，並替牠取名為「美琴」，讓蕭美琴當場忍不住笑出來。隨後青年邀她一起自拍，並套上老鼠造型的濾鏡，蕭美琴笑著抗議：「為什麼是老鼠，不是貓？我要貓！」該段影片上傳後迅速在網路擴散，意外引發關注的是，竟釣出前總統蔡英文親自留言，她一句輕鬆的「留友看」，至今已吸引11萬人朝聖按讚。其實卸任後的前總統蔡英文，並未淡出公眾視野，近來頻繁現身社群平台，並親切地與網友們互動，屢屢成為討論焦點，更獲得一個新封號「海巡王」。