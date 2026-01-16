美國明尼蘇達州（Minnesota）一間動物收容所Furball Farm Cat Sanctuary，裡頭收容了超過350隻貓咪，放眼望去可以看到一片貓咪海，不過仔細觀察可以發現，其中有一隻「怪怪的」，原來是一隻狗狗隱藏在裡面，牠叫做Bella，是收容所負責人領養的愛犬，似乎是特別喜歡貓咪，堅持要和貓貓們窩在一起，貓咪群也隨著時間逐漸習慣牠的存在，成為收容所最可愛的奇景。
狗狗Bella太愛收容所貓咪！堅持和貓貓生活萌翻
收容所負責人Janis在7年前領養狗狗Bella，起初Bella跟隨主人上班時，有被明確下令禁止進入貓咪的生活空間，不過Bella總是怨聲連連，表現出希望和貓咪一起玩的樣子，引起Janis和工作人員的注意。
對此，Janis決定循序漸進地讓Bella和貓咪們接觸，並仔細觀察貓咪們的反應，發現大多數貓貓都表現出很自在的樣子，絲毫不在乎Bella的「跨界打擾」。自此Bella開始從早到晚和貓咪們處在一起，對待貓咪非常溫柔，甚至變成「陪玩哥哥」，溫馨畫面總是融化了大家的心。
Bella逐漸貓化！偷吃貓糧、貓式睡姿：牠以為自己是超大隻貓貓
而Bella久而久之似乎也逐漸「貓化」，不僅喜歡喜歡學習貓咪的姿勢躺在地上睡覺，還會去偷吃貓咪的飼料，彷彿身分認同已經完全變成一隻貓咪，也很享受和貓貓們一起生活，就連Janis也笑喊：「或許牠真的以為自己是超大隻貓貓吧！」
Janis也表示，若有貓咪不適應狗狗一起生活，一定會和Bella做好隔離工作，也因此Bella還有一個功用，就是用來區分哪些貓咪被領養時，適合生活在有狗狗的家庭，以此決定送養條件。
資料來源：臉書粉專「Furball Farm Cat Sanctuary」
