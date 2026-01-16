我是廣告 請繼續往下閱讀

于亮文／新竹在地縣民每天早上，成千上萬的工程師塞在經國大橋上，為了台灣的科技業打拚；我們努力工作、繳稅，忍受高房價與高物價，無非是希望給下一代更好的教育環境。但最近看到關於下屆新竹縣長人選的新聞，卻讓人感到一陣寒意。近期資深媒體人汪潔民與網路輿論的熱議話題，直指有意參選縣長的現任副縣長陳見賢，擁有「二清專案」的管訓背景。看著手機裡跳出的這些討論，我不禁懷疑：我現在是活在2026年的AI科技城，還是穿越回到了幾十年前那個「喊水會結凍」、喬事情靠拳頭的舊社會？汪潔民在社群媒體上一針見血地指出：「竹苗縣市，一方面是文明的科技城，另一方面是鄉下地方。」 這種斷裂感，來自於我們雖然有著全球最先進的產業，政治上卻成了「黑洗白」的示範區。諸如新竹縣副縣長陳見賢這樣掌握地方命脈的重量級人物，過去竟曾因涉入組織犯罪遭到管訓。這不是我們想要的未來。新竹縣要超越台中、要跟上國際，靠的不應該是令人畏懼的背景，而是清白的操守與專業的能力。我們害怕的，不僅僅是候選人的過去，而是那種把「黑道漂白」視為理所當然的政治傲慢。如果連「二清管訓」這樣的經歷都能被輕輕放下，甚至堂而皇之地競選縣長，那我們要如何教導我們的孩子守法與正直？難道我們要告訴孩子，只要勢力夠大，過去的黑歷史都不重要了嗎？新竹縣不需要「大哥」，新竹縣需要的是一位清清白白、能帶領城市穩坐科技重鎮的「父母官」。國民黨如果要提名，請給我們一個乾淨的選項；如果不能，新竹縣民手中的選票，絕對會拒絕讓科技城淪為「黑道故鄉」。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com