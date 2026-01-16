我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁共同現身相挺，展現「延續執政」強大決心。台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調本週進行，經由抽籤後，由高雄打頭陣。立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出。嘉義縣長初選部分，立委蔡易餘擊敗嘉義縣議員黃榮利，以超過26個百分點的差距壓倒性獲勝，將接棒現任翁章梁，代表民進黨參選嘉義縣長。台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點。民進黨將在21日下午召開中執會，預計通過台南市長提名人、嘉義縣長提名人、高雄市長提名人，並舉行提名記者會。據規劃，賴清德會依慣例出席提名記者，由於是初選區，黨中央也特別安排被提名人與現任首長翁章梁、黃偉哲、陳其邁合體，向國人推薦最具勝選實力的「接棒戰將」；此外，屆時也能看到賴清德與被提名人、縣市首長手牽手高喊「凍蒜」畫面。