韓籍啦啦隊女神李多慧今（16）日現身台中ONE BOY一日店長活動，是她無端捲入脫口秀演員誹謗後首次公開露面。她受訪時坦言，最近一段時間處於休息與學習狀態，能看到這麼多人支持，讓她相當感動。關於口音的部分，她表示，自己講中文時聲音容易偏高，是因為她是外國人會不自覺調整語調，她說：「講韓文時比較低，但講中文就會變高」，她強調並非刻意改變，會希望能更貼近台灣人自然感覺。
李多慧今出席台中ONE BOY一日店長活動，看到有上百粉絲到場應援，感覺李多慧已經一掃陰霾，展開笑顏大秀應援舞，同時提到和脫口秀演員關於口音的風波，李多慧在受訪時正面回應。她坦言，自己在講中文時聲音容易偏高，與講韓文時的自然音調不同，主要原因是身為外國人，在使用第二語言時會不自覺調整發音與語氣，並非刻意改變聲線。
李多慧：我一直在練習，希望更接近台灣人，讓自己更自然一點。
李多慧提到自己講韓文時聲音會相對低沉，但切換成中文後，因為想讓表達更清楚、語調自然會提高一些，也因此被部分觀眾注意到差異。她直言，理解粉絲希望她「維持原本樣子」的心情，但對她而言，每一種語言狀態都是自己的一部分。
她也透露，這段時間持續練習中文，希望不只是在發音上更進步，也能在語氣與表達方式上，更貼近台灣人的說話節奏與感覺，她說「我其實一直在練習，希望可以更接近台灣人的感覺，讓自己更自然一點。」李多慧最後感謝外界的關心，並表示會以最舒服、真實的狀態繼續與粉絲互動。
2月赴美觀看籃球賽
此外，李多慧也分享個人2026年的規劃。她透露，今年正好是來台灣滿4年，希望能更深入了解台灣文化，不只停留在表面印象，而是體驗包括原住民文化、歷史故事等。李多慧也大方透露一個私人小驚喜，表示自己計畫在 2 月前往美國觀看籃球賽。當被問到是否會穿ONE BOY去美國時，她俏皮地回應：「真的想要！」是個非常稱職代言人。
資料來源：ONE BOY
