我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍近期力推具高度爭議的《離島建設條例》部分條文修正草案，遭批是在替中國開後門，也引發外界對其親中立場的質疑再度升溫。網紅許美華揭露，陳玉珍曾向美國智庫成員說「不是台灣人」。對此，陸委會副主委梁文傑今（16）日表示，現在中華民國確實還是由福建省，陳玉珍說她是福建人，不是台灣人無所謂，只要是中華民國國民就好了。陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體詢問陳玉珍推動離島建設條例，以及說「她是金門福建人，不是台灣人」，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，關於在金門設立自貿區的問題主要的考慮是因為金門的腹地小，它的港口又不是國際港，基本上沒有辦法停泊國際性的那些大型的貨輪，所以如果未來成立自由貿易區，它的貨和原料必然都是從中國大陸進來，現行的做法貨進來，在自由貿易港區裡面加工後出去，很有可能會有洗產地的風險，也就是把大陸的產品變成是金門的產品，也就是台灣的產品，然後出口到其他國家去，所以問題是出在這裡，它的難題就很明顯。梁文傑說，譬如說台中港或台北港它們很多貨跟原料，大部分是從其他國家來的，然後在台灣製造再出去，但是金門不具備這樣的條件。梁文傑說，「至於陳玉珍委員說她是福建人，這我沒有意見，因為我們現在中華民國確實還是由福建省，她說她是福建人，不是台灣人無所謂，只要是中華民國國民就好了。」