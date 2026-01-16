我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨15日上午公布台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以2.69％的差距擊敗林俊憲，正式取得參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，台南正式進入「妃龍大戰」階段。對此，國民黨參選人謝龍介信心滿滿表示「該擔心的，不是我。」並強調自己還比陳亭妃多選過一次，經驗比她更豐富。謝龍介今（16）日透過臉書發文指出，初選結果出爐後，不少鄉親朋友替他感到憂心，認為綠營兩將相較之下，林俊憲較好對付，陳亭妃則不好打。他則直言，不論對手是誰，從來就沒有「好打的選戰」，感謝大家關心與打氣，但無須為他操心，因為接下來11個月，他已準備好完整的戰略、戰術與政策節奏。「相較於亭妃首次參選市長，我還比他多選過一次，經驗比她更豐富。」謝龍介話鋒一轉，直言「真正該擔心的不是我，而是賴清德」，以自己對賴的了解，從民調之夜開始，恐怕就難以安眠。謝龍介指出，台南鄉親與全國民眾都看得很清楚，賴清德在初選期間明顯偏挺林俊憲，不論是颱風勘災時的同框、拍照卡位，甚至要求陳亭妃「少說一點」，都引發基層不滿。謝龍介更批評，民進黨內部在初選期間火力全開，黨內同志彼此攻擊，指控背骨、賄選、品行不好樣樣來，狠度甚至「比罵我還兇」。他最後反問，賴清德在本命區台南全力挺卻仍遭打臉，所謂的「賴神餘威」如今還剩多少？未來大選期間，是否還會看到「支持某某某，就是支持賴清德」的標語遍地開花？謝龍介再度強調：「該擔心的，不是我。」