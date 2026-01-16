我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩就算會冷也大秀小蠻腰。（圖／許維恩IG@sharon701111）

44歲女星許維恩在2021年與演員王家梁結婚後，生下一名女兒，她不時會在社群分享與老公及女兒的日常生活。而日前寒流來襲，大家都為保暖包緊緊出門，沒想到一向以火辣風格有名的她竟不懼寒冷，穿中空出門，大露小蠻腰，讓老公忍不住問「穿這樣子不冷嗎？」她直接霸氣回應：「老娘開心就好」，讓粉絲都忍不住笑翻。許維恩近日PO出穿著高領毛衣、與寬鬆長褲的照片，雖然材質看起來很保暖，但她的中間竟直接是空的，大露纖細小蠻腰。只見她在家門口擺出多個POSE擺拍，在寒冬中也展現性感模樣，讓她的老公王家梁忍不住問「穿這樣子不冷嗎？」許維恩先說會冷後，馬上霸氣表示：「但老娘開心就好，趁瘦的時候，還能穿露肚子的衣服」，還附上一個笑到流淚的表情。許維恩超誠實的態度，引發粉絲熱烈討論，「辣妹永遠沒有冬天」、「這才是姐啊，女王的氣勢」。許維恩還在留言區爆料，跟老公抬槓完後，直接叫對方來幫她拍照，「然後我就叫他出門前給我過來拍照先」，讓大家笑翻。許維恩以模特兒身份出道，以深邃精緻的混血感五官與火辣身材，早期曾在多部知名天王級歌手的MV中擔任女主角，迅速成為大眾矚目的焦點。而被封為「凍齡女神」的她，雖然演藝之路跨足戲劇、影視與音樂，但其強大的時尚氣場與始終維持在巔峰的美貌，讓她成為廣告代言與時尚雜誌的常客。除了螢光幕前的表現，許維恩的情感生活同樣備受關注。她與王家梁結婚並迎來女兒「忒忒」後，經常在社群平台分享溫馨的家庭生活。除此之外，她近年更展現強大商業頭腦，不僅自創美睫美容品牌、跨足娛樂公司經營，更成功轉型為精明幹練的女創業家。展現出從「性感女神」蛻變為「溫柔母親」與「事業女強人」的多重魅力。