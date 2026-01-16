中央氣象署預報員劉沛滕表示，本周末至下周一（1月17日至1月19日）水氣開始增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部降雨機率提高，下周二至下周四（1月20日至1月22日）冷氣團南下，下雨時間長，北台灣甚至會有局部大雨，氣溫方面，下周二中部以北、宜蘭早晚低溫僅10至13度，局部將跌破10度。
周末開始水氣增加 北台灣、東半部濕到下周
劉沛滕指出，周六、周日水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也有零星雨勢，其它地區多雲到晴；下周一東北風增強，水氣再增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨機率較高，桃園以北、花蓮加大為局部短暫雨，台東、恆春半島也有零星降雨。
強烈大陸冷氣團南下 下周最冷跌破10度
劉沛滕接著說明，下周二至下周四水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭「下雨時間長」，下周二更有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，其它地區多雲到晴，下周四竹苗、中部山區都有零星降雨。
氣溫方面，劉沛滕提及，下周一之前各地白天高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大；下周二起強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，尤其北台灣降溫明顯，一直到下周四，中部以北、宜蘭白天低溫10至13度，南部、花東13至15度，局部地區會跌破10度。
資料來源：中央氣象署
