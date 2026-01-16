我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與台灣完成關稅談判並正式達成協議，確定對台關稅調降至15％且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，民進黨台北市議員許淑華指出，這項成果讓台灣與日本、韓國、歐盟「平起平坐」，甚至在投資模式與分潤設計上，部分條件還優於日韓，直言這是台灣在國際經貿上的重大突破。許淑華今（16）日在臉書發文表示，此次談判成果要歸功於行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，不僅成功爭取到最有利的關稅條件，鄭麗君更在美國商務部當地，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）完成國家對國家層級的投資MOU簽署。她強調，由美國政府部長親自出面、在美國核心行政機構內簽署協議，意義非同小可。「這不只是克服了中國對台灣國際地位的長期打壓，也是台灣贏得美國尊重的最佳證明。」許淑華續指，反觀藍白沒有幫忙，卻酸言酸語扯後腿，國民黨主席鄭麗文指控談判「黑箱」，反映出國民黨從黨主席到立委，對台美經貿談判內容所知有限，「從頭到尾都沒有幫上忙」。此外，許淑華也批評民眾黨主席黃國昌赴美行程，原本打算作秀表演、收割名聲，但關稅的好消息卻在他本人尚未下飛機前，就已由《紐約時報》率先公布，證明這次台灣經貿大利多的結果，與黃國昌一點關係都沒有。許淑華進一步預告，未來幾天藍白陣營勢必會將砲口轉向半導體產業，散播「疑美論」與各種假消息，但事實已經很清楚，這次談判結果不僅讓台灣企業更具信心，也再次驗證藍白話術缺乏可信度。她強調，無論在野黨如何唱衰國家、對中央政府扯後腿，都無法阻擋台灣持續向前的腳步，未來台灣將與美國在產業與投資上，展開更多實質且深化的合作。