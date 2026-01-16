我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基今（16）日正式宣布將於今年球季後引退，他透露，好友胡金龍前2天才知道引退的消息，「他開玩笑說，『是不是我跟（林）智勝離開，你很無聊所以要引退。』」陳鏞基說，曾有想過跟胡金龍一起退，但好友提早他一年引退，「原本說好在球場外辦桌，還要當新郎、新娘敬酒。」陳鏞基過去在國家隊長期與胡金龍搭檔二、游防區，被封為「金鏞連線」，亦是台灣棒球最知名的內野組合，隨著年紀增長，2人接連與球迷告別。陳鏞基笑說，曾有跟胡金龍一起退休的想法，但好友卻提早一年先退休，「原本有跟他說好，一起引退就在台南球場旁邊的棒球大道辦個50桌，還要當新郎、新娘敬酒，他是新郎、我是新娘。」陳鏞基透露，前幾天告知胡金龍自己決定引退的想法，「他開玩笑說，『是不是我跟（林）智勝離開，你很無聊所以要引退。』我說不是，真的是時間到了，今年結束真的是最好的時機。」陳鏞基坦言，在中職最遺憾的就是無法跟胡金龍一起拿冠軍，「從他進來統一到退休，我們沒有一起拿過總冠軍，這是比較遺憾的事情。」陳鏞基說，大約在2、3年就有退休的想法，「那時候我很低潮，當下很痛苦，我也很認真每天做該做的，訓練都沒有減少，呈現出來的就不是自己想要的。當時有要不要別打的念頭，後來想一想，這不是我想要的計劃，我是想要很光榮一面退下來，因為這樣不甘心到現在，又多打3年。」陳鏞基表示，今年球季結束後，他看好新秀林培緯扛下「轟炸機」的美名，「大家知道統一左打特別多，我覺得培緯是個值得期待的選手，有可能年輕、經驗還不足，我相信給他機會，可以勝任這個角色。」陳鏞基也說，希望年輕選手好好珍惜中職現在得來不易的環境，「我回來台灣時，還是在低點，現在看到進場人數這麼多，真的要珍惜產業，大家要對台灣棒球有信心，我覺得我們不輸日、韓。」