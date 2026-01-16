我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗台6線吊臂車失控撞11車，外送員遭捲入車底受傷。（圖／民眾提供）

苗栗今天中午驚傳嚴重車禍！一名53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車，行經台6線五谷陸橋口時，車輛突然失控衝向路邊，直接撞上11輛汽機車，更將一名24歲外送員硬生捲入車底，警消獲報後到場，緊急爬入車底救人，並立即將受有身體多處擦挫傷的外送員送醫，對此，肇事的徐姓駕駛供稱當時「踩不到煞車」，警方雖測出酒精反應但未達法規標準，至於詳細肇事原因，仍有待調查釐清。事發在今日中午12時30分許，一名53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車行經台6線五谷陸橋口時，車輛突然失控偏離車道，如保齡球般衝撞路邊停放的4輛轎車及7部機車，現場汽機車零件散落一地，還波及一名24歲劉姓外送員，導致他受困在巨大的吊臂車底。警消人員接獲通報趕抵現場，緊急爬進車底進行救援，所幸劉男被救出時仍有意識，但身體多處擦挫傷，隨即由救護車送往苗栗大千醫院全力搶救中。警方隨後對肇事的徐姓駕駛進行酒測，結果顯示其體內確實有酒精反應，但數值尚未達到每公升0.15毫克的法定裁罰標準。徐男向警方供稱，事故發生當下「踩不到煞車」，疑似機械故障。警方初步研判，由於該車從新竹路長途行駛至苗栗，不排除是因長時間駕駛導致煞車系統過熱、制動性能衰減而釀禍，至於確切的肇事原因與責任歸屬，仍需進一步鑑定釐清。