▲風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典及黃偉晉今出席《明星製作公司》首播記者會。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲楊銘威（如圖）被爆料錄影時總愛出意見。（圖／記者嚴俊強攝影）

Lulu、陳漢典、楊銘威、風田、曾莞婷及黃偉晉今（16）日出席《明星製作公司》首播記者會，節目將於明晚間8點播出，當螢光幕前的藝人，化身成刻苦耐勞的幕後工作人員，會變得如何？6人帶您如何展現真實又搞笑，同時兼具流量密碼的內容企劃，稍早受訪時，Lulu爆料錄影當下楊銘威經常失控，容易衝動脫口想法，導致場面僵持，開玩笑說「下一季楊銘威不能來？可不可以換許光漢？好！接！好還是有更好！」互動逗樂全場。Lulu分享道，6人表面上口口聲聲抱怨，私下都很認真討論、想點子，相互交流意見，主導者因每一集主題、職位有所不同而更動，沒有人絕對強勢或主宰，風田笑說：「謝謝大家去韓國都聽我的，唯一不聽的只有銘威哥！」陳漢典一旁敲邊鼓：「他是有點失控！大失控！」Lulu爆料楊銘威經常對現實層面提出想法，陳漢典形容道「他都是很直來直往的溝通！」好奇眾人錄影現場的情景？Lulu透露，製作單位要求上班制服是穿皮背心，可是到了韓國那麼冷，楊銘威就覺得不合理，就會提出想法，楊銘威親自解釋：「為什麼一定要穿皮背心？有置入嗎？可是後來還是乖乖穿了！」被問及這是節目最累的地方？曾莞婷表示，幕前、幕後兩邊顧是最辛苦的，「我們幾乎很少好好坐下來吃飯，完全體會到工作人員多辛苦！」《明星製作公司》血淋淋上演幕後辛酸，6人因此培養出了深厚感情與默契，更放話下一季若不是原班人馬，就不接下節目，Lulu直喊：「我們同一條船上了，休想拆散我們的感情！不過還是看一下新的人是誰，如果是許光漢⋯⋯我們可能就還是接！」更當場演出幻想戲碼：「楊銘威不能來？可不可以換許光漢？好！接！好還是有更好！」玩笑話逗樂全場。