▲庫明加（Jonathan Kuminga）正式取得交易資格的當天，勇士兩大核心柯瑞（Stephen Curry）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）在賽後皆大方回應。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

金州勇士在場內表現回溫、場外卻面臨人事震盪，勇士日前以126：113擊敗紐約尼克，近5戰拿下4勝，戰況逐漸回穩；現年22歲的庫明加，近一個月幾乎未獲上場機會，在輪換邊緣的處境下，其團隊已向球團表達尋求交易的立場。交易截止日2月5日下午3點（美東時間）逐步逼近，外界普遍認為，庫明加身披勇士戰袍的日子已進入倒數。對於這起風波，勇士一哥史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）首度公開回應。柯瑞的態度，反映出勇士更衣室目前的共識──將注意力放在比賽本身，而非場外傳聞。近期勇士戰績回升，也讓球隊有更從容的空間評估後續操作。外界推測，勇士極可能利用庫明加的合約作為交易籌碼，嘗試補強長期以來的內線戰力缺口。不過，市場上可行選項有限。紐奧良鵜鶘對崔．墨菲（Trey Murphy）的要價過高，幾乎排除勇士競逐可能；至於麥可．波特二世（Michael Porter Jr.），也被認為並非勇士真正鎖定的目標。勇士最終是否會選擇以庫明加換回中鋒，仍有待觀察。可以確定的是，庫明加幾乎已打完他在勇士的最後一場比賽。這位曾被寄予厚望的年輕前鋒，未來能否在新東家兌現潛力，成為真正的核心戰力，抑或只是數據亮眼卻難以帶隊的角色球員，將是交易完成後的另一個焦點。