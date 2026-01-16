我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項談判預定目標。台灣美國商會對美國與台灣在歷經多次雙邊協商後宣布之關稅協議表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。商會理事長陳幼臻表示，此次宣布調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，有助於降低企業在美台經濟往來中的不確定性。陳理事長指出，若台灣在關稅待遇上能進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規劃，並提升投資決策的信心。本次協議中與投資相關的內容，和美國的半導體供應鏈及延伸的科技產業生態鏈密切相聯。諸此承諾能否順利且有效落實，更是對構成該產業生態核心的中小企業至關重要。在此背景下，若能儘速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，將有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升相關計畫的執行效率。同時，商會也強調，台灣與美國的經濟關係並非僅限於半導體產業。美國在台灣於先進製造、服務業及創新導向產業的持續投資，凸顯台灣作為多元且開放經濟體的整體優勢。這樣的產業多元布局，有助於維持雙邊夥伴關係的平衡與韌性。隨著相關細節進入後續審查及立法評估階段，商會將持續關注並評估其對會員企業的影響。商會指出，台灣的經濟發展長期奠基於開放市場與以規則為基礎的貿易體系，未來深化美台經貿合作，也應持續強化並落實這些核心原則。美國商會在與美台雙邊政策制定者的持續對話中，推動以成長為導向、具現代化的貿易議程，強化供應鏈韌性。商會支持創新發展，並為雙邊企業與勞動市場帶來實質效益，進一步深化美台經濟夥伴關係。