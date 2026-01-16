往年被稱為「比演唱會門票還難搶」的陳耀訓蛋黃酥，每年依據中秋節與春節過年，共有兩個檔期推出預購，且僅能在拓元系統下單。今年於「陳耀訓·麵包埠Yoshi Baker」臉書公布，首次推出實體通路也可買，在板橋大遠百可排隊購買，包含今（16）日～1月18日，以及1月23日–2月01日，《NOWNEWS》整理時間、地點與規定等相關資訊一次看。
🟡陳耀訓蛋黃酥快閃活動一覽：
第一梯次日期：1月16日、1月17日、1月18日
地點：B1綠洲區前
第二梯次日期：1月23日–2月01日
地點： B1手扶梯旁
時間：每日11：00開始
規則：
一、蛋黃酥每人限購8盒，現場另有草莓大福。
二、數量有限，售完為止， 現場依百貨動線排隊。
售價：每盒900 元
陳耀訓蛋黃酥今年新改版 包裝名家設計
陳耀訓表示，紅土蛋黃酥銷售已邁入第七年，今年將春節檔期的紅土蛋黃酥量身定做限定版設計，交由方序中量身打造。春節檔期限定版禮盒以溫潤的淺黃色作為底色， 上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，細看之下圖型的排列組成亦是「春」字。
方序中以紅土蛋黃酥的焦點之一「層次」作為構想，把群山一層一層排列起來，搭配日出曙光，進而成為一幅「日出曙光，迎新年」的畫面，同時也是春字。畫面上則以經典版畫的顆粒感作為細節，他解釋，「細小的顆粒組成畫面，就像是日子是由許多微小的事物所累積起來的，由點而線而面， 才能連成一個具有意義的生活。」
好丘 Good Cho's 推出馬年新產品「翻轉酥」
台灣貝果第一品牌好丘 Good Cho's 再次掀起甜點翻轉浪潮！迎接即將到來的馬年，好丘正式宣佈推出「翻轉酥 · 馬年限定版」風格系酥餅，以象徵「馬上翻轉」的好寓意，結合極限量的專屬包裝。
好丘表示，「翻轉酥」源自於對經典鳳梨酥與蛋黃酥的的新奇轉化，從裡到外、從味道到感受實現了三重翻轉：
「翻轉結構」：打破傳統包覆方式，以外酥內潤的花瓣式展開造型，將精華餡料置於中心，視覺與味覺同步綻放。
「翻轉口感」：捨棄厚重酥皮，選用高級法國麵粉與荷蘭皇家奶油，經低溫長時間熟成，創造出層層酥鬆、輕盈不乾碎的理想層次。
「翻轉心情」：每盒酥餅中隨機附贈一張「翻轉小卡」，藏著專屬馬年的開運金句，陪您翻轉出新一年的美好。
「翻轉酥 · 馬年限定版」現已於好丘全台門市與官網商城開放預購，數量有限，售完為止。售價420元，5盒以上每盒399元。
資訊來源：陳耀訓·麵包埠Yoshi Baker、好丘 Good Cho's
