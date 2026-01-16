33歲富邦悍將「Fubon Angels」韓籍成員、「國民表妹」李雅英來台發展快滿2年，熱愛台灣文化的她，今（16）日在IG分享於台南安平老街觀光的照片，一票粉絲看到後扼腕表示：「為什麼我沒有遇到！」
李雅英安平老街當遊客 白衣美腿吸睛遊台南
曝光的相片，李雅英紮著高馬尾，帶著妝容，穿白色上衣搭配蕾絲襯底的荷葉裙，露出一雙極致纖腿，加上貼身的衣料，使得女神前凸後翹的好身材一覽無遺，她在遊客眾多的安平老街駐足拍照、留影，也買了零嘴解饞。
李雅英寫下：「在台南安平老街，雖然時間不長，但到處逛了逛！」李雅英一度摘下口罩，沒有偽裝，讓粉絲大呼：「歡迎來台南」、「啊～為什麼我沒有遇到」、「替爸媽開始南部踩點了」、「不約」、「是不是又買一堆零食土產」、「台南很適合跟許光漢一起來約會！」
李雅英示愛許光漢遭禁 過年陪家人高雄旅遊
昨天李雅英出席代言活動，由於她曾經多次公開向「國民男神」許光漢示愛，日前在金唱片頒獎典禮上終於見到本人，讓女神直呼「很幸福」，不過因為告白的次數太頻繁，連公司都看不下去，半開玩笑地下達「禁愛令」，要她別再說了，李雅英只能笑著配合公司，「我真的很抱歉。」
記者會上被問到農曆年計劃，李雅英透露，過年會好好陪伴家人，且家人2月初會飛來台灣旅遊，本來想帶他們到處走走，但家人早就安排好要到高雄遊玩，讓她笑說自己只是「被通知」。
資料來源：이아영 IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的相片，李雅英紮著高馬尾，帶著妝容，穿白色上衣搭配蕾絲襯底的荷葉裙，露出一雙極致纖腿，加上貼身的衣料，使得女神前凸後翹的好身材一覽無遺，她在遊客眾多的安平老街駐足拍照、留影，也買了零嘴解饞。
李雅英寫下：「在台南安平老街，雖然時間不長，但到處逛了逛！」李雅英一度摘下口罩，沒有偽裝，讓粉絲大呼：「歡迎來台南」、「啊～為什麼我沒有遇到」、「替爸媽開始南部踩點了」、「不約」、「是不是又買一堆零食土產」、「台南很適合跟許光漢一起來約會！」
昨天李雅英出席代言活動，由於她曾經多次公開向「國民男神」許光漢示愛，日前在金唱片頒獎典禮上終於見到本人，讓女神直呼「很幸福」，不過因為告白的次數太頻繁，連公司都看不下去，半開玩笑地下達「禁愛令」，要她別再說了，李雅英只能笑著配合公司，「我真的很抱歉。」
記者會上被問到農曆年計劃，李雅英透露，過年會好好陪伴家人，且家人2月初會飛來台灣旅遊，本來想帶他們到處走走，但家人早就安排好要到高雄遊玩，讓她笑說自己只是「被通知」。
資料來源：이아영 IG