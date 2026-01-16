我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣電力公司鳳山區營業處舉行新卸任處長交接儀式，有高雄市政府局處及台灣區電氣工程工業同業公會等各界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.01.16)

▲台灣電力公司專業總工程師黃銘宏致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.16)

▲台電高雄區營業處卸任處長洪通澤致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.16)

▲台電高雄區營業處新任處長黃明舜致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.16)

台灣電力公司鳳山區營業處於今(16)日下午，在該營業處禮堂，舉行新卸任處長交接儀式，在台電專業總工程師黃銘宏監交下，由卸任處長洪通澤將印信交給新任處長黃明舜完成交接，以利電務之運作。台灣電力公司鳳山區營業處新卸任處長交接儀式，是由台電專業總工程師黃銘宏主持，有高雄市政府局處及台灣區電氣工程工業同業公會等各界代表與會，並在他監交下，由卸任處長洪通澤將印信交給新任處長黃明舜完成交接，以利電務之運作。台灣電力公司專業總工程師黃銘宏表示，卸任處長洪通澤於鳳山區營業處服務恰滿3週年，任內不僅於113年挺過凱米、山陀兒颱風的嚴峻衝擊，114年更於丹娜絲、楊柳颱風來襲時持續站穩腳步，帶領區處同仁日夜奮戰，全力守護鳳山轄區供電穩定。此外，洪通澤處長推動太陽光電布建不遺餘力，除積極配合政府政策外，更致力營造友善併網環境，在其領導下，鳳山區處連續3年榮獲太陽光電最友善服務獎，成果斐然。卸任處長洪通澤說，他對於這3年來並肩打拚的同仁表達不捨之情，並殷切叮嚀大家務必重視工作安全與交通安全，一同為穩定供電努力，而新任處長黃明舜與鳳山區處有著深厚而特殊的緣分，鳳山區處是其投身台電服務的第一站，黃明舜在此深耕近26年，為鳳山區處供電奠定重要基礎，如今，再度榮調回鳳山，接任處長一職，承擔更重大的使命。新任台電鳳山區營業處處長的黃明舜指出，他期許自己將和鳳山區營業處全體同仁團結奮鬥，把這一份情感和責任繼續延續下去，並感謝卸任處長洪通澤的努力為厚實的基礎，未來將帶領鳳山區營業處邁向更穩定供電、更優質服務、更安全健康的幸福區處。