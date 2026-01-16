我是廣告 請繼續往下閱讀

因伊朗地緣政治緊張局勢，經中油平穩機制，下週汽油預估調漲0.6至0.8元，柴油調漲0.7至0.9元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。累算至1月15日之7D3B週均價為63.60美元，較上週（60.28美元）上漲3.32美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.627元，較上週（31.548元）貶值0.079元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.9元。實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。