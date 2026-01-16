我是廣告 請繼續往下閱讀

他強調，湖人不需要外界伸出援手，關鍵在於向內尋找答案，「我們得想辦法解決，沒有人會來拯救我們，但我們也不需要被拯救。我們這支球隊已經有足夠的東西，只要沉下心來，打出自己的比賽。」

NBA

洛杉磯湖人主場以117：135不敵夏洛特黃蜂，近13戰吞下第8敗，戰況持續拉警報。接下來10場比賽有9場在客場，對湖人而言，NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽賽程壓力只會更重。談到接下來艱困的客場之旅，史馬特坦言，賽程確實混亂，但每支球隊都會遇到類似狀況。湖人本週稍早曾以高強度表現擊敗亞特蘭大老鷹，展現可複製的成功模式；但對上黃蜂，卻未能延續相同水準。湖人此役開局氣勢不錯，身體對抗與節奏到位，卻在投籃失準後逐步鬆動防守。史馬特點出問題所在，當對手開始命中高難度投籃時，湖人未能維持侵略性與緊迫感，反而讓對方掌控比賽走向。第四節剩下9分鐘時，湖人一度追至103：109仍有機會翻盤，但黃蜂隨即打出9：0攻勢，直接澆熄反撲希望。拉梅洛．鮑爾（LaMelo Ball）在決勝時刻連續兩記關鍵三分球，為比賽畫下句點。湖人將立刻迎來背靠背賽程，先北上作客波特蘭拓荒者，隔日回到主場迎戰多倫多暴龍。面對高密度移動與連戰消耗，如何穩住防守強度、避免被比賽走勢牽著走，將是湖人能否止跌的核心課題。