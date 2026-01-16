我是廣告 請繼續往下閱讀

面對市面上琳瑯滿目的魚油產品，「高濃度」成為最常見的宣傳關鍵字，卻也讓不少消費者在選購時感到困惑。事實上，魚油作為日常營養補充品，其價值不僅在於數字上的含量，更涉及脂肪酸型態、原料純淨度與製程穩定度等多重因素。根據 WHO／FAO（世界衛生組織／糧農組織）專家共識，一般成人每日 EPA 與 DHA 的建議攝取量約為 300～500 毫克，即可作為基本營養補充參考。然而市售產品每日建議份量中，EPA 與 DHA 含量多落在 800～1100 毫克之間，顯示濃度並非越高越好。業界也逐漸將焦點轉向魚油的結構型態與製程品質，作為產品差異化的重要依據。台酒生技推出的《深海魚油軟膠囊》，即以魚油型態、純淨度與鮮度作為設計核心。該產品選用 rTG（再酯化三酸甘油酯）型態魚油，屬於將純化後的脂肪酸重新酯化回接近天然結構的形式，與常見的 EE（乙酯型）魚油相比，在製程成本與技術門檻上相對較高，亦是近年高階魚油產品常見的規格之一。在製程方面，台酒生技表示，產品採用專利超真空萃取技術，於低溫、近真空環境下進行提煉與純化，藉此降低氧化風險並維持原料穩定性。同時，透過製程控管，確保酸價低於 0.7，並經第三方單位檢驗重金屬與塑化劑合格，另針對多項環境與氧化雜質進行監控，以符合食品安全與品質規範。配方設計上，《深海魚油軟膠囊》標示每顆含 EPA 344 毫克、DHA 230 毫克，總 Omega-3 為 574 毫克，並以小顆軟膠囊形式呈現，提升吞食便利性，作為不同年齡層日常營養補充的選項之一。業界指出，隨著消費者對保健食品認知提升，選購時已不再單純以含量高低作為判斷依據，而是更重視原料來源、製程透明度與品牌信譽。台酒生技隸屬國營體系，強調以國家級食品安全標準進行品質管理，並透過完整檢驗與製程控管，回應市場對「穩定、安全、可追溯」產品的期待。在保健食品市場持續成長的背景下，如何回歸營養補充本質、協助消費者建立正確選購觀念，已成為品牌與產業共同面對的課題。