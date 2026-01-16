我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啦啦隊「幸運甜心」林沁（如圖）今（16）日迎來25歲生日，她表示不辜負公司栽培，連洗澡、開車都在練唱。（圖／首湛創意提供）

啦啦隊「幸運甜心」林沁（沁沁）今（16）日迎來25歲生日，這一天對她而言不僅是長了一歲，還是人生職涯的重要轉捩點。她選在台北大巨蛋秀泰影城舉辦首張單曲《數到七》的粉絲見面會，正式宣佈從啦啦隊跨足歌壇。活動現場氣氛溫馨，好姐妹檸檬與奶昔更驚喜現身站台慶生，讓壽星林沁感動不已，直呼能在這天同時解鎖歌手夢想並擁有摯友相伴，是人生最棒的禮物。「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」站在人生首張單曲的起跑點，林沁表示，去年生日才剛許下歌手願望，沒想到短短一年就美夢成真。為了不辜負公司的高規格栽培，深知自己起步較晚的她，在過去半年內展開魔鬼訓練，將所有零碎時間都填滿了音樂，無論是開車還是洗澡都在練歌。新歌《數到七》不僅呼應她名字諧音「07」，更蘊含「給我七秒鐘，給你全世界」的自信寓意。連錄音室老師都對這位新人的穩定度與拍子感讚譽有加，肯定她轉型的努力。活動現場在祝福VCR播放後，隊友檸檬與奶昔無預警現身，讓林沁驚喜尖叫，三人緊緊相擁。兩位好姐妹特地送上麥克風造型蛋糕，寓意深遠，祝福林沁能牢牢握緊麥克風，在歌壇一飛沖天。林沁回憶日前在球場中場首演新歌時，因戴著耳機聽不到外界聲音，事後看回放才發現，原本該休息的啦啦隊姐妹們竟然全都留在場邊大聲應援。那一幕讓她事後紅了眼眶，感性表示：「原來自己一直被愛包圍著。」談及音樂路上的啟蒙，林沁眼神發亮地提到偶像王心凌。她透露日前去小巨蛋朝聖演唱會時，幾乎從頭哭到尾，那種被音樂撫慰的感動讓她銘記在心，「如果有一天，我也能像她一樣，用音樂陪伴大家、帶給大家力量，那就是最幸福的事。」經紀公司「首湛創意」此次也以電影規格為林沁鋪路。除了在大巨蛋秀泰影城舉辦記者會，宣傳廣告更強勢攻佔各大影城映前時段與信義區巨型LED螢幕。25歲的林沁帶著滿滿的勇氣與祝福，期許未來能一步一腳印，用作品回應所有支持她的粉絲。