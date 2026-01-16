我是廣告 請繼續往下閱讀

在各路品牌建商競逐摩天豪宅的戰場中，位於台中水湳經貿園區內低密度生態住宅區的「聚碩仁玉」，以榮獲2025年美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）金獎的法式新古典優雅姿態登場，憑藉著區域內稀有的「純2房、零店面、高規格」產品規劃，成為注重生活質感的菁英族群置產焦點。眾所矚目的台中綠美圖去年底開館，台中國際會展中心也正式啟動試營運，被譽為「台灣曼哈頓」的水湳經貿園區，已正式從訴求區域願景的階段，邁入重大建設的價值成長期，且隨著重大建設陸續到位，水湳經貿園區的發展成為「現在進行式」，也讓購屋族對於區域房市前景更具信心。「聚碩仁玉」現場專案經理劉易杭表示，水湳經貿園區與其他重劃區最大的不同，在於政府採取「建設先行、公園先做」的策略，全區擁有超過50%的公共建設規劃，是政府積極打造的「市中心產官學共榮圈」，如今這些發展利多逐一兌現，在有實質建設進駐的加持下，自然替區域房市注入一劑強心針。此外，相較於前兩年進場的民眾，現在入手最大的優勢，還在於有更多產品可供選擇。由於先前區域新案大多集中在水湳園區的文商段，以及鄰近的單元八，今年則有不少生態段的新案進場，相較於文商段與經貿段多為百貨、飯店或住商混合的高密度大樓，生態段因採低密度、高綠覆規劃，尤其受到自住客青睞。劉易杭指出，為打造優質居住環境，讓住戶擁有更寬敞的天際線與優雅居住尺度，生態段內的基地面積大多都在千坪以內，法規對於社區退縮與綠化等環節，也都有著明確且嚴格的要求。去年生態段土地成交價創下每坪94萬元新高，除了凸顯物以稀為貴的地段價值，房價也因此具備長線支撐力道。在建築美學上，「聚碩仁玉」拒絕複製一般的現代極簡風格，而是融入法式新古典元素，以垂直長序列柱位設計，致敬法國知名的寶格麗酒店，展現建築的立體感與恆久性。全案規劃地上11層、地下3層的獨棟建物，外觀四向均採正面處理，並運用深凹窗設計，不僅增添美感，更能減少日照直曬達到節能效果，同時延長窗框壽命。正是這份對細節的精心規劃，讓「聚碩仁玉」一舉奪下2025年美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）建築設計類金獎殊榮。除了看得見的美學，結構安全更是「聚碩仁玉」的最大堅持，提出遠高於業界標準的「結構保固25年、防水保固10年」承諾。這份承諾不僅源自於建設公司對於營造品質的信心，更具體展現了對客戶負責且長遠經營的態度，讓住戶直到換屋之前，都能享有居住與生活上全面且完整的保障。產品規劃方面，近年為順應家庭人口數減少，以及市中心房價高漲等趨勢，擁有總價優勢的2房產品雖成為市場主力，但宜居的「舒適2房」卻極度稀缺。有鑑於多數建案將小坪數夾在各樓層中間，造成採光與通風不佳的問題，「聚碩仁玉」是以單層4戶雙梯的舒適尺度，打造25坪的「高質感2房」。住家格局上則做到「戶戶邊間」，全室空間包含客廳、兩間臥室，甚至是兩間衛浴皆有開窗採光，解決傳統2房住家衛浴無開窗的痛點。值得一提的是，「聚碩仁玉」雖是小坪數社區，卻將一樓空間完全留給住戶，採全區零店面規劃，營造出不用出門就能與親友聚會的優質社交場域，享受更純粹的居家隱私。