▲李湘今日突然遭全部社群平台禁止關注。（圖／微博@入江直樹）

49歲中國主持人李湘常常帶著女兒Angela（王詩齡），參加上流圈及時尚等活動，多種炫富行為時常引發爭議。身為大陸帶貨直播先鋒的她，在微博、抖音、小紅書分別有2456萬、421萬、48萬的粉絲，在各社群平台都有極高影響力。不料今（16）日，她所有帳號突然全遭禁止關注，雖然違規細節尚未公開，但部分網友也猜測3種原因，其中一項就是指出她太愛炫富。李湘的所有社群平台突在今日被禁止關注，火速在各平台掀起高度討論，雖然尚未公開具體違規細節，但不少人都開始瘋猜原因。有人指出這種跨平台的同步動作並不常見，猜測背後可能涉及到監管層面的介入，並點出3種可能性。第一個就是李湘頻頻炫富的行為，被猜測可能觸及到中國近年對類似事件相關的整治，也就是2025年的「清朗行動」。除此之外，也有人猜測是稅務問題。據悉，李湘名下有多家產業，但已有14家呈現註銷狀態，讓外界猜測可能與財務及稅務方面有關，認為她將資金轉移海外。另一項猜測則是隱私權侵權的爭議事件，但她與前夫王岳倫生的女兒王詩齡卻沒有受到影響。而對於李湘帳號被禁，中國媒體《極目新聞》詢問各平台後，小紅書表示將進行核實、抖音表示無法查詢，微博則表示：「該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」，並未指出明確原因。李湘是中國極具影響力的主持人、出品人及製片人。1997年，她以主持湖南衛視王牌綜藝《快樂大本營》走紅全國，曾多次獲得中國播音主持最高榮譽「金話筒獎」。除了主持領域，她還跨界參演了《快嘴李翠蓮》等影視劇並發行音樂專輯，在20世紀90年代末至21世紀初，是公認的國內「綜藝一姐」。在事業巔峰期，李湘展現了敏銳的商業洞察力，成功由台前轉型幕後及商界。她先後創辦文化公司，並曾擔任深圳衛視副總監及360娛樂總裁，在影視投資與房地產領域眼光精準，積累了豐厚的身家。2023年，李湘正式宣布退休，將重心完全轉向生活與女兒王詩齡的培養，以富養教育理念，常常帶著女兒參加活動炫富，是大眾熱議的話題之一。