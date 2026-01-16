我是廣告 請繼續往下閱讀

為深化屏東農產品品牌形象、提升在地農產市場能見度，屏東縣政府訂於115年1月16、17日每天11:00-22:00及1月18日11:00-21:00假台北遠東百貨信義A13四樓辦理「屏東農產行銷活動」，以屏東具代表性的蓮霧與蜜棗為主軸，集結歷年評鑑得獎優質的蓮霧與蜜棗果品及農友品牌，結合農產品展售、特色料理示範及舞台互動演出，全面展現屏東農業的品質實力與多元價值。本次行銷除鮮果展售外，現場亦匯聚多家屏東在地農友與農產加工品牌，展售品項涵蓋農產加工品、特色伴手禮及年節禮盒，呈現屏東農產從原料生產到加工應用的完整產業鏈，滿足民眾日常選購與節慶送禮需求。屏東縣政府表示，透過本次以歷年評鑑優質農產為核心的行銷活動，不僅讓消費者認識屏東農業的實力，也協助在地農友與品牌拓展銷售通路，持續推動屏東農產品品牌化與市場多元化發展，讓屏東好農產被更多人看見、選擇與支持。活動期間每日皆安排專屬舞台節目：1月16日特別規劃「蓮蜜雙香捲」及「蜜棗映烏金」特色料理示範，選用歷年評鑑優質的蓮霧與蜜棗，結合屏東在地食材，透過現場實作方式，展現農產品入菜的多元可能性，並邀請民眾品嚐，讓消費者從「看見農產」到「品味農產」，深化對屏東農業價值的體驗。為提升整體活動豐富度，現場同步安排小丑氣球秀、奇幻魔術秀及情歌表演等舞台節目，打造兼具親子互動與休閒氛圍的農產市集空間，並結合打卡互動與滿額兌換等行銷活動，吸引民眾停留參與，帶動市集人潮與農產消費動能。屏東縣擁有得天獨厚的氣候與地理條件，是全臺重要的蓮霧與蜜棗產區之一。本次活動讓消費者能一次選購品質有保障的屏東農產，透過產地直送的方式，強化對屏東農產品安全、品質與專業栽培技術的信任與認同。