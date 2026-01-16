我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鼓山區一所雙語小學，傳出疑似腸病毒群聚，經衛生局疫調，共有11名學童確診，指標個案家長因未主動告知疫情，且在接獲衛生局電話時，仍規避疫情為吐實，衛生局將依法開罰6至30萬。衛生局表示，指標個案為一名小五女童，在5日發生症狀後，於7日就醫，醫師診斷為疑似腸病毒，後續同班級學童陸續發病，其就讀同校的三年級弟弟也確診。根據疫調，該校依規定通報疫情，但經調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起，出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。此外，指標個案家長也未主動告知校方，且該童就讀同校3年級的弟弟也在1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日起即請假在家。衛生局防疫人員，在1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。