康舒股價短線急拉遭列注意股後，最新自結獲利，2025年11月單月稅後淨利2.33億元、每股純益0.27元，不僅較去年同期大幅跳升4036%，也幾乎追上去年第3季整季EPS 0.3元，等於單月獲利就快抵一季表現。
康舒先前透過子公司以153億元現金收購ABB旗下電源轉換事業，後續更名為OmniOn Power。整併初期的調整與成本壓力，讓公司前三季仍呈現虧損。
公司先前在法說會釋出方向，表示整併調整已接近尾聲，目標去年第4季要轉盈，如今11月單月獲利明顯放大。
康舒去年12月營收33.8億元，月增5.74%、年增5.91%，創同期新高；2025年營收317.55億元，年減0.09%，為歷史次高。
近期康舒股價波段漲幅逼近4成，今日股價開高走低，終場收54.7元、下跌3.19%。
