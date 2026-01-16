我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步近了！中華隊於昨（15）日正式展開第一階段集訓，而球員與教練團身上穿著的全新「Team Taiwan」系列服飾意外成為焦點。大大的「T」字新Logo簡約設計引發球迷瘋狂敲碗，直呼「意圖使人掏出錢包」。對此，中職會長蔡其昌今日正式回應，相關商品已在加緊生產，預計下周將透過聯盟社群平台公告販售細節。昨日開訓儀式結束後，社群平台上隨即湧現大量詢問。蔡其昌表示，不只網友在網路「敲碗」，連立法院助理與媒體都在問他身上穿的帽T。針對球迷在社群平台留言「求會長出啊！」，蔡其昌也親自回覆：「我知道你會求，所以聯盟早就準備好了！」並確認相關周邊都會對外販售，包括帽子、外套及帽T等品項。也有人在社群平台問：「會長抱歉打擾了，請問這次集訓的周邊會販售嗎？帽子 外套 帽T謝謝」對此，「會，聯盟的社群平台會公告！」對於東京分組賽門票一票難求的狀況，蔡其昌也坦言日方的售票熱度遠超預估。但蔡其昌表示，票務由日方處理，對方有自己的賣票方式，自己也只能希望球迷們都能買到票。