▲瓜地馬拉美食餐車端出國民小吃 Shucos 熱狗堡，搭配以哈斯酪梨製成的濃郁酪梨醬，風味十足，外交部長林佳龍品嚐後大讚美味。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

▲貝里斯駐台大使特別推薦以國寶級辣椒醬 Marie Sharp’s 製作的辣肉醬薯條，香辣夠味，吸引現場民眾爭相品嚐。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

中美洲友邦的美味再度駛入台灣街頭！「中美洲經貿辦事處」聯合瓜地馬拉與貝里斯駐台大使館，於2026年1月16日至2月8日推出「中美洲友邦美食餐車走透透」活動，將選用友邦特色食材，推出酪梨熱狗堡與辣肉醬薯條等小吃，邀請民眾以輕鬆、親近的方式認識中美洲的飲食文化。活動於1月16日上午在台北市立兒童新樂園舉行啟程儀式，外交部長林佳龍、瓜地馬拉駐台大使艾特維、貝里斯駐台大使梅凱瑟、「中美洲經貿辦事處」主任徐韶慧及台北市立新兒童樂園經理陳金德共同出席，為2026年友邦美食巡迴揭開序幕。與會貴賓一致期盼，透過以友邦食材重新詮釋的在地街頭小吃，讓台灣民眾在日常飲食體驗中，自然拉近與友邦國家的文化距離。艾特維大使與梅凱瑟大使皆表示，美食是跨越語言與文化的重要媒介，能讓不同背景的民眾在共享滋味的同時建立連結。此次將家鄉代表性的食材與料理形式帶到台灣街頭，不僅展現友邦飲食文化特色，也象徵雙邊長期交流的成果，期盼透過這樣貼近日常的方式，讓更多台灣朋友認識中美洲友邦的生活樣貌。徐韶慧主任指出，台灣長期自瓜地馬拉進口酪梨、咖啡等優質農產品，貝里斯的國寶辣椒醬與可可亦逐漸受到台灣市場關注。本次餐車料理特別選用瓜地馬拉酪梨與貝里斯辣椒醬入菜，正是希望讓民眾在品嚐美食的同時，實際感受友邦農產融入台灣飲食的多元可能，進一步深化雙邊在農產與食品領域的互動與合作。今年兩台餐車各具風格，呈現不同面向的中美洲飲食特色。貝里斯美食餐車主打運用國寶級辣椒醬 Marie Sharp’s 製作的辣肉醬薯條，香辣開胃、風味層次分明，並推出以貝里斯可可沖煮而成的可可茶，口感溫潤、香氣細緻，展現貝里斯可可文化的多元樣貌。瓜地馬拉美食餐車則帶來當地深受歡迎的街頭國民小吃 Shucos熱狗堡，將麵包烤至微焦，抹上以瓜地馬拉哈斯酪梨製成的酪梨醬，再搭配炙烤熱狗與番茄醬料，滋味濃郁且口感豐富，並佐以現沖瓜地馬拉咖啡，呈現最貼近當地日常的街頭風味。「中美洲經貿辦事處」表示，中美洲友邦美食餐車已成為推廣中美洲飲食文化的重要平台，2026年巡迴活動將持續走進校園及熱門公共空間，讓更多台灣民眾透過味蕾認識友邦特色，也為未來在文化、觀光與產業層面的交流累積更紮實的民間基礎。另如欲掌握本次美食餐車的完整巡迴行程，歡迎至辦事處臉書粉絲團查詢。