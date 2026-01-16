我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗近日大規模示威抗議延燒，美國軍事介入一度看似箭在弦上，最終卻峰迴路轉選擇按兵不動，伊朗局勢目前似乎有所緩和，但依舊充滿風雨欲來的緊張氣氛。值此時刻，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與以色列總理納塔雅胡（Benjamin Netanyahu）今（16）日進行通話，呼籲確保該地區的穩定與安全。綜合外媒報導，蒲亭與納塔雅胡通電話討論中東局勢以及伊朗相關議題，克里姆林宮表示，蒲亭對納塔雅胡說願意在伊朗問題上提供斡旋協助，蒲亭並向納塔雅胡表達，「支持加強政治與外交努力，以確保該地區的穩定與安全」。另外，克里姆林宮表示，蒲亭也與伊朗總統佩澤希齊揚（Massud Peseschkian）通了電話，但並未透露兩人談話內容。川普特使威特科夫（Steve Witkoff）16日強調，川普政府更傾向於透過外交途徑，而非軍事手段解決伊朗持續不斷的緊張局勢。威特科夫被問到美國是否會對伊朗發動軍事打擊時，回答「我希望能夠通過外交途徑解決問題。我真的希望如此」。威特科夫表示，與伊朗的外交斡旋包括4大關鍵議題：濃縮鈾、導彈、核材料以及代理武裝勢力，伊朗若想重返國際社會，就必須解決這4個問題。