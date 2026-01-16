我是廣告 請繼續往下閱讀

對戰組合 比賽時間 鵜鶘（New Orleans Pelicans） @ 溜馬（Indiana Pacers） 8:00 AM 騎士（Cleveland Cavaliers） @ 76人（Philadelphia 76ers） 8:00 AM 公牛（Chicago Bulls） @ 籃網（Brooklyn Nets） 8:30 AM 快艇（Los Angeles Clippers） @ 暴龍（Toronto Raptors） 8:30 AM 灰狼（Minnesota Timberwolves） @ 火箭（Houston Rockets） 10:30 AM 巫師（Washington Wizards） @ 國王（Sacramento Kings） 11:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月17日賽程，將進行6場比賽。其中焦點賽聚焦在休士頓火箭主場迎戰明尼蘇達灰狼。儘管灰狼隊缺少了當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），但火箭隊近期狀態低迷，過去5戰苦吞下4敗。火箭本季對西區球隊戰績為12勝14敗，進攻端主打禁區破壞，場均油漆區得分53.2分高居西區第3，主要由申京（Alperen Şengün）撐起，個人場均貢獻13.7分於禁區終結。灰狼則在分區對戰中拿下14勝10敗，外線表現突出，團隊三分球命中率37.4%，高居西區第2，是聯盟最具威脅的外線球隊之一。數據對位方面，火箭本季場均命中11.3顆三分球，略低於灰狼防守端場均允許的12.4顆；灰狼整體投籃命中率48.6%，比火箭對手平均命中率46.2%高出2.4%，顯示灰狼在效率端仍佔有一定優勢。球員表現方面，火箭由阿門・湯普森（Amen Thompson）場均18.7分、7.7籃板、5.1助攻，展現全能身手，近況同樣火燙的還有凱文・杜蘭特（Kevin Durant），近10戰場均27.9分，是火箭最仰賴的得分核心。灰狼方面，朱利葉斯・藍道（Julius Randle）場均22.2分、7.1籃板、5.7助攻，扮演進攻中樞角色，納茲・瑞德（Naz Reid）近10場場均17.4分，提供穩定第二波火力。近10場比賽，火箭戰績5勝5敗，場均108.2分、51.5籃板，防守端表現不俗，將對手得分壓制在107.1分；灰狼則繳出7勝3敗佳績，場均高達124.1分，投籃命中率達51.5%，進攻效率明顯領先，對手場均得分為115.1分。傷兵方面，火箭的多利安・芬尼－史密斯（Dorian Finney-Smith）與塔里・伊森（Tari Eason）皆列為每日觀察名單，後場主力佛瑞德・范弗利特（Fred VanVleet）則因ACL傷勢確定本季報銷。灰狼方面，安東尼・愛德華茲（Anthony Edwards）與特倫斯・夏農二世（Terrence Shannon Jr.）皆因腳部傷勢缺陣，對灰狼外線火力與輪換深度形成考驗。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。