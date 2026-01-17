我是廣告 請繼續往下閱讀

外號「排笛小王子」的音樂家沈良哲，去年（2025）在台北市東區一家高級酒吧消費時發生糾紛，一名陳姓男子懷疑沈良哲碰他女友而醋勁大發，氣到當場「打臉」，沈良哲提告傷害罪並求償50萬元，陳姓男子雖認罪但賠不出和解金，一審判拘役25天，檢方認為太輕，因沈良哲主張身兼演奏家、運動推廣者以及企業經營者等身分，在本案發生後遭受很大的影響，因此上訴，不過二審仍維持原判，陳姓男子得易科罰金2萬5千元，全案定讞。本案被害人沈良哲在社群自介擅於排笛演奏，可主持可唱歌，也具有平面模特兒的身分，近兩年嘗試結合排笛音樂與匹克球，將藝術、運動與節奏轉化為「跨界藝術運動體驗」。本案發生在2025年5月10日凌晨1點多，陳姓男子與呂姓女友在忠孝東路四段的「KOR TAIPEI」酒吧裡，他認為沈良哲疑似跟他女友有肢體碰觸，以徒手和拿著塑膠杯的方式4度攻擊沈良哲。沈良哲驗傷發現左臉有1.5×1.5公分的瘀傷、右胸也有擦傷，向大安分局報案，台北地檢署依據診斷證明書、現場監視器畫面以及三方證詞，以傷害罪起訴陳姓男子，聲請簡易判決處刑。一審法官想促成雙方調解，沈良哲索賠50萬元，與陳姓男子提出的金額落差不小，因此破局。法官認為被告是思慮正常的成年人，動手前卻沒有先跟女朋友及沈良哲確認事發過程，也沒有以理性溝通的方式處理，只憑他個人判斷就認為沈良哲與女友有肢體接觸、打傷沈良哲，行為並不可取，但審酌被告的動機、目的、手段、犯後態度以及雙方和解金額差距過大，判拘役25天。檢方上訴理由是陳姓男子至今未賠償，沈良哲表示他身兼醫療代言人、藝文演奏家、運動推廣者、教育教練及企業經營者等多重角色，因本案受傷造成形象受損、廠商代言、演藝邀約、品牌合作、公司營運均受極大影響、損害非輕，原判決處拘役25天，量刑顯屬輕縱不當，無法警惕被告，也難以契合人民的法律感情、彰顯刑法正義。二審合議庭認為一審簡易判決已詳細說明理由，拘役25日未逾越法律規定範圍、無濫用權限的情形，應維持原審判決，本案不得上訴。