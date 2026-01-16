我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬國弼（如圖）（圖／年代電視提供）

▲馬國弼（左）遭命理師江柏樂（右）直言改名「反而更不好！」（圖／年代電視提供）

50歲藝人馬國弼近日登上節目《聚焦2.0》分享去年拍攝電影《突破：三千米的泳氣》，在日月潭拍攝一場游泳戲，過程中突然溺水，馬國弼被米可白慌亂壓制，一度無法脫身，2人雙雙陷入危險，一度以為自己將「魂斷日月潭」，另外，節目上也請來命理師江柏樂對其鐵口直斷，指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達10年，讓他感到錯愕不已。馬國弼於節目中分享自己轉運的嘗試，去年改名將原本的「畢」字換成「弼」，象徵從單腳變成雙腳，寓意蓄勢待發、站得更穩，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業，怎料結局竟意想不到······。原來，馬國弼遭到江柏樂直言：「改名反而更不好」，並指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達十年，讓他當場傻眼。另外，馬國弼透露過去參演電影《突破：三千米的泳氣》，曾在日月潭拍攝游泳戲發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，所幸在工作人員即時救援下平安無事，馬國弼坦言當下腦中閃過人生跑馬燈，成為他畢生難忘的瀕死經驗。除了電影拍攝的驚魂回憶，馬國弼也談及演藝生涯中的難忘插曲，他曾在八點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」一角，劇中冷漠對待妻子、甚至將小三帶回家，被觀眾封為「超級渣男」，由於角色詮釋過於逼真，竟讓他在現實生活中遭到觀眾誤認，逛市場時被嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，令馬國弼哭笑不得。▲資料來源—年代電視