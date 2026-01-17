我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鮑爾（Lamelo Ball）在下半場全面爆發，唐西奇直言「很難守」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊主場以117：135不敵夏洛特黃蜂隊，讓來訪的年輕軍團帶走一場大勝，此役黃蜂一哥拉梅洛．唐西奇被問及是否認為NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽排名較後段的球隊，面對星光熠熠的湖人時總會打出超水準表現時，他先是表示不一定，但隨即強調黃蜂陣中擁有多名極具潛力的年輕球員。這4名球員合計包辦黃蜂135分中的100分，其中鮑爾全場攻下30分、11助攻、6籃板。值得一提的是，他上半場僅得3分，下半場卻完全接管比賽，三分線外20投17次出手，命中9球，第二節與第四節各投進4記三分球，徹底擊潰湖人防線。談到防守鮑爾的困難度，唐西奇坦言，對方命中了不少高難度出手，即便湖人賽前已有針對性佈署，仍無法完全限制。「他投進了一些瘋狂的球，但那就是他的比賽方式。」唐西奇表示，鮑爾在第二節找到節奏後，湖人已很難再將其壓制。唐西奇也再次強調，黃蜂雖然戰績並不突出，但已擊敗過多支強隊，包括日前作客以124：97大勝奧克拉荷馬雷霆隊，這樣的內容證明，他們不該因排名而被輕視。湖人此役由唐西奇與勒布朗．詹姆斯（LeBron James）合力攻下68分，仍無法扭轉戰局。唐西奇個人繳出39分、3籃板、4助攻，投籃26投15中、三分球11投6中，效率不俗，但防守端未能限制對手全面開花。這場勝利也讓黃蜂在本季與湖人的例行賽對戰扳成1勝1敗，此前他們曾以111：121吞敗。