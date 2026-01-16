我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌快閃訪美，返台後強調反對預算亂編的決心「更強烈、未軟化」，主張要提出軍購特別條例民眾黨版本。政治評論員吳靜怡猛批，民眾黨明知中共2027年攻台時間表的情況下忙於政治表演，遲遲不通過國防預算。她分析，美方在會談中已明確提及中共攻台的急迫性，這與總統賴清德的判斷相近，黃國昌身為國會黨鞭不可能不知情，卻在返台後選擇將火力對準民進黨與美國軍售，而非真正實施軍事威脅的中共，此種「刻意錯置敵我關係」的行為，恐讓美方感到訝異。快閃訪美證實民眾黨延宕預算不是資訊不足，而是刻意的政治選擇，吳靜怡認為，民眾黨採取「先承認威脅、再否定防衛」的危險策略，一邊知道敵人要打過來，一邊卻在拆自家的盾牌，黃國昌宣稱反對決心更強，卻未見他提出具體對策，將國防預算當政治籌碼的作法，等同於在台灣最需要強化防禦的時刻自毀長城。吳靜怡呼籲黃國昌不應急著質疑國防盾牌，而是應該將盾牌拿穩，儘速通過獲得美國認同的國防預算，如果民眾黨真的有自提版本，應立刻在下週一拿出具體法案，否則這場耗費資源的美國行根本是多此一舉。隨著2027年的軍事威脅逼近，民眾黨若持續以政治算計取代國防安全，將難逃背棄國家利益與盟友善意的社會檢驗。