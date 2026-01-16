我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市驚傳國中生暴力事件！13日疑因同學間糾紛，一名國中生被控闖入同學住處尋仇，不僅持BB槍射擊，還從屋內拿取菜刀、剪刀追逐攻擊，雙方在屋內外爆發肢體衝突，皆受傷送醫，引發網路社群關注與議論。事後在家長陪同下前往醫院驗傷並向警方提告傷害，警方已依法受理偵辦。據了解，事發當時，對方先以BB槍朝A生射擊2次，隨後雙方爆發拉扯衝突。A生一度逃回房間反鎖，對方竟自屋內廚房拿出菜刀踹門闖入繼續攻擊，所幸在同行友人奪刀後，A生趁機逃出屋外。不料對方仍不罷休，又再取第2把刀企圖追砍，所幸未釀成更嚴重傷害。事件畫面遭PO上社群平台後，引發網友熱議，不少人直言「這已不只是霸凌，而是刑事傷害」、「侵門踏戶還持刀，太可怕了」。A生的胞姊表示，公開監視器畫面並非為了炒作，而是希望遏止類似事件再發生，「不要讓曾經選擇忍讓的孩子，差點付出生命。」警方回應指出，初步調查本案係一同把玩BB槍時，被害人因誤以為行為人要持BB槍對他攻擊而發生糾紛，已啟動校園安全通報。分局已經受理在案，會通知相關學生到案說明，查處後會移請少年法庭處理！台南市教育局回應，本案發生於校外課後時間，涉案學生雙方均為輕傷，16日均已如常到校上課。教育局已責請學校完成校安及社政通報，並召開學生獎懲委員會，依校規議處，同時加強輔導與管教，導正偏差行為。南市教育局呼籲，案件已進入司法程序，為保護兒少個資，請各界勿轉傳、轉貼相關影片或照片，以免觸法。