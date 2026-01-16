我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中陽集團參與百工百業博覽會，整合旗下多元事業體，打造一座兼具互動性、體驗感與視覺亮點的生活展區。(圖／中陽提供）

首屆台中最大規模年貨大展─台中百工百業博覽會，今（16）日起在台中國際會展中心連展四天，總計規劃7大主題展區、集結超過千家指標品牌參展，深耕台中45年的中陽集團，以集團整體視角出發，整合旗下多元事業體，打造一座兼具互動性、體驗感與視覺亮點的生活展區，吸引不少民眾走進展場，親身感受中陽所描繪的日常風景。不同於傳統品牌展示形式，中陽集團此次以「生活實踐」為策展主軸，將建築、零售、親子育樂、藝術文化與生活風格等元素，轉化為貼近日常的空間體驗。民眾穿梭於充滿巧思的空間造景，還能免費品嘗冰淇淋，為參觀過程增添輕鬆愉快氛圍，進一步拉近與品牌距離。在展場設計上，中陽集團融入多項具畫面感的空間裝置，包括抬頭即可看見的球池裝置，打破傳統展位的平面視角，讓參觀者在行走之間，也能感受生活中輕盈且富想像力的一面；同時規劃的「巨型消費明細表」視覺牆，則將日常生活中看似零碎的消費選擇加以放大與轉譯，透過熟悉卻常被忽略的生活片段，引導參觀者重新思考，每一筆日常選擇如何逐步形塑生活樣貌。本次參展，中陽集團集結旗下品牌共同亮相，包括住宅開發的「中陽建設」、量販零售體系「大買家」、親子育樂品牌「異想新樂園」、結合餐飲、影城與多元服務的生活場域「大里藝術廣場」，以及生活風格選物品牌「Ashine」。透過跨產業角色的整合呈現，展區不僅展示各品牌成果，更描繪出一套完整且貼近日常的生活想像，讓參觀民眾得以從「住、用、陪伴、探索、品味」等多元面向，理解中陽集團如何在不同生活場景中，長期實踐對生活品質的承諾。中陽集團表示，希望透過百工百業博覽會引領民眾以更輕鬆方式認識中陽，不僅理解品牌所提供的服務，更能親身感受「生活可以被好好對待」的可能樣貌。