行政院宣布台美關稅談判定案，確認台灣獲最優惠待遇，關稅降至15%且不疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平。高雄市府對此表示高度肯定，指出這樣的結果將為高雄半導體及高階製造產業，提供更有利的發展環境，尤其全球晶圓製造龍頭台積電於高雄的2奈米製程，已在去年底量產，關稅調降將進一步鞏固高雄作為全球半導體最先進製程聚落的競爭力，深化台美供應鏈合作。針對高雄傳統優勢產業，市府指出，高雄扣件（螺絲）產值佔全台五成以上，且北美為主力出口市場，調降關稅能大幅提升產業優勢；此外，高雄遊艇製造出口佔全國八成以上，稅率降至與主要競爭國相當，讓在地業者具備更平等的國際競爭條件。同時，對於吳郭魚及鱸魚等水產品外銷美國，對等關稅的調降也有助於緩解外銷壓力，對於漁民的信心具有顯著正面效益。高雄市府強調，為因應全球市場新局，以在今年度增列預算扶植企業轉型與拓展外銷，並積極引導業者邁向「高值化、數位化、低碳化」的雙軸轉型，未來將持續整合中央資源與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，密切觀察後續農漁畜產品的關稅適用結果，積極拓展北美市場的同時，全力守護在地農漁民的實質利益，攜手產業共同應對全球經貿挑戰。