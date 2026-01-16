我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫參戰澳網5秒被打敗，天王沒碰到球只能乾笑，觀眾則狂虧「連腳都沒移動」。（圖／Australian Open IG@australianopen）

▲周杰倫（左）和大陸網球女將朱琳合照。（圖／克母雞微博）

周杰倫（周董）近日參加澳洲網球公開賽（Australian Open）的「一球制勝」（One Point Slam）表演賽，不到5秒鐘便確定吞敗，周邊話題至今持續延燒，昨（15）日一段影片在微博流傳，內容為「周杰倫和蔡依林同框」，許多網友一看嚇到，原來是神似蔡依林的為大陸網球女將朱琳與周董合影，掀起一波話題。該支短片，可見周杰倫的衣著為比賽當天的卡其色外套及黑色運動服，他戴著名牌墨鏡，露齒微笑，身旁站著世界排名41、31歲大陸網球國手朱琳，朱琳長相酷似華語樂壇天后蔡依林，兩人都有大眼、厚唇，五官輪廓有些神似，一度讓網友以為「雙J」在澳網現場合體。許多看到影片的網友打趣地說：「2026年了，我還能看見Jay和Jolin同框」、「沒唱倒帶嗎」、「搞得我莫名其妙笑出聲」、「朱琳的英文名字也是Jolin嗎」、「年輕人可能都看不懂這哏了！」大陸網球名將朱琳以右手持拍和雙手反拍聞名，2012年轉職業，生涯單打戰績309勝202負，曾經在2015年溫布頓網球錦標賽完成大滿貫首秀，並於2019年美網取得首勝，最高單打排名達第4 1位。朱琳2023年澳網爆冷闖入女單16強，擊敗世界第六莎卡瑞，後於泰國公開賽奪下WTA首冠，成為大陸女網黑馬。近期朱琳狀態回勇，2024溫網首輪輕取貝古晉級，2025蒙特利爾1000賽爆冷挫世界第15阿歷山祖娃，生涯首錄該級賽兩連勝。同年第15屆全運會，朱琳勇奪安徽隊女單金牌，實現「五朝元老」圓夢，並獲杭州亞運女單銀牌及多站WTA亞軍。