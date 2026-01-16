韓籍啦啦隊女神李多慧今（16）日下午受邀出席台中大遠百ONE BOY一日店長活動，根據ONE BOY店長表示，一早11點開門，櫃檯結帳的粉絲就沒有停過，熱情粉絲擠爆櫃位。活動中李多慧親自示範「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，現場操作四段式智慧溫控系統，只需一鍵啟動，溫度數字迅速攀升，李多慧笑說：「真的熱得很快！」同時也親自回應無端捲入的口音嘲諷風波。

▲李多慧ONE BOY 一日店長。（圖／記者朱永強攝）
▲李多慧出席一日店長活動，會中分享不同溫度的穿搭。（圖／記者朱永強攝）
智能升溫七合一衝鋒衣2.0，一件整合七大機能

李多慧今出席ONE BOY一日店長活動，吸引大批粉絲到場力挺，活動尚未開始，ONE BOY專櫃就湧入大批粉絲。李多慧不受近日的風波影響，一出場就帶來活力四射的舞蹈，讓氣氛瞬間爆棚。同時李多慧也親自示範操作「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，該產品整合防水、防風、防汙、防油、防刮及內裏石墨烯蓄熱等七大機能，一件即可因應台灣多變氣候。

▲李多慧ONE BOY 一日店長。（圖／記者朱永強攝）
▲ONE BOY 台中大遠百因有李多慧粉絲力挺，單日業績連翻好幾倍。（圖／記者朱永強攝）
智能升溫七合一衝鋒衣2.0搭載石墨烯內裏與四段式智慧溫控系統，透過USB連接行動電源即可啟動。低溫暖和模式最高升溫14.8度顯示藍色燈號，中溫舒適模式最高升溫18.9度顯示綠色，高溫溫暖模式最高升溫23.2度顯示紅色，而最高熱效模式則可達28.8度，顯示紫色燈號，使用者可依需求自由切換。

▲風波過後李多慧今(16)日首度露面。（圖／記者朱永強攝）
▲風波過後李多慧今(16)日首度露面。（圖／記者朱永強攝）
正面回應口音風波　2月將飛美國看球

除了是稱職的代言人，李多慧還首度公開回應近期有關中文口音的討論。她坦言身為外國人，在使用中文時語調會不自覺變高，她說，「講韓文時比較低，但講中文就會變高」，但李多慧強調不是刻意的，而且一直在練習，希望能更貼近台灣人的自然腔調。李多慧透露2026年是她來台第4年，希望能深入體驗台灣原住民文化與歷史故事。她更分享了一個私人小驚喜，計畫於 2 月前往美國觀看籃球賽，並俏皮地說想穿著ONE BOY出國。

▲李多慧ONE BOY一日店長。（圖／記者朱永強攝）
▲李多慧ONE BOY一日店長開心和幸運的粉絲互動拍照。（圖／記者朱永強攝）

