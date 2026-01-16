我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電16日盤中創下新高1750元後，盤後鉅額交易16日出現驚人紀錄，在台美關稅利多與法說展望超預期的雙題材推動下，最高成交價衝上每股1760元，再次改寫歷史。台積電改寫新高的1760元成交量達85張、金額約1.49億元，也讓市場感受到多方「作價」與追價意願相當積極，且盤後鉅額交易較今日現貨收盤價溢價20元，法人推算，加權指數將衝破31500點。台積電16日盤後共出現13筆鉅額交易，成交價落在1726.36元至1760元之間，也一併改寫歷史前十紀錄。15日法說會上，台積電釋出眾多利多消息，董事長魏哲家更保證，AI需求是真的，給市場注入強心針，且客戶需求強，對營運幫助大，也因此今年支出預計達520億至560億元。