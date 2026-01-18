我是廣告 請繼續往下閱讀

在AI驅動各產業變革的時代，信義房屋始終認為，數位轉型的關鍵不只在於技術導入，更在於企業文化與治理思維的與時俱進。自2018年啟動數據治理工程以來，從資料整合、數據平台建置到推動AI應用創新服務，持續以「誠信」為基礎、「數據」為引擎，讓科技成為經營信任的延伸。隨著AI技術進展加速，信義房屋更重視如何以治理思維引導科技應用，從組織文化、決策結構與領導思維著手，推動由上而下的治理升級，讓AI能深度融入客戶服務、決策流程與永續發展。為持續深化高階主管對AI策略與數據治理的視野，信義房屋與台灣人工智慧學校（以下簡稱AIA）合作，為協理級以上主管（含創辦人、董事長及總經理）舉辦「AI策略高階工作坊（AI Strategy Executive Workshop）」專屬課程。AIA為國內最具公信力的AI人才培育機構之一，累積超過萬名校友，並協助兩千多家企業推動AI落地 ，課後共有超過70位主管報名參加AIA主辦的AI素養級認證考試（AIATCL），該證照為國內AI應用專業的標準化測驗，著重AI概念、實務應用與倫理風險意識。課程由台大資管系助理教授、意藍資訊創辦人楊立偉博士與台大創創學程教授曾正忠聯合授課，並於課程交流環節邀請台灣人工智慧學校校務長蔡明順共同參與，與學員深入交流 AI 發展趨勢與實務觀察。楊立偉博士以「升級、轉型、創新」為主軸，分享生成式AI在決策效率、組織治理與資料倫理的應用。他強調，AI時代的管理者必須兼具技術理解與治理意識，才能帶領組織擺脫過去的引力、並創造新的成長；曾正忠教授則以「企業創新成長與AI」為主題，指出企業要達成永續成長，須從策略、組織、人才與文化四個面向重構治理架構，並以AI作為創新的推進引擎。課程中，講師亦與信義房屋領導層針對AI如何應用於永續治理、客戶服務與人才發展等主題進行互動，期望讓AI能應用於ESG、管理與領導力等層面的實踐。信義房屋董事長周耕宇表示，「信義房屋始終是一家經營信任的公司，企業核心理念與價值觀不變，但做法必須與時俱進。」信義房屋自2018年成立數據應用發展部以來，逐步推動AI數據共創平台、AI智能配案、我家有多夯、Ai一鍵清空、LINE找屋平台與不動產廣告AI審查等創新服務，讓誠信的價值從人際信任延伸至數據治理。今年更以多項數位成果陸續獲得數位奇點獎、IT Matters Awards與IDC未來企業大獎…等國內外獎項肯定，更成為台灣房仲業首度榮獲IDC獎項的企業。信義房屋表示，此次安排主管群參與AIA舉行「AI策略高階工作坊」，是公司數位治理藍圖的深化，未來，公司將持續以「以人為本、先義後利」為核心精神，推動AI治理與誠信交易的雙引擎轉型，從領導層的思維提升推動組織文化與時俱進，打造能持續學習、創新、共創永續未來的世界級服務業。