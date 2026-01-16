我是廣告 請繼續往下閱讀

緯創公布2025年獲利再刷新紀錄，全年獲利274.01億元、年增57.1%，每股純益9.04元，等於一年賺進接近一個股本，連續5年改寫新高。緯創16日公告自結損益，全年合併營收衝上2.19兆元、年增108.4%；不過在毛利率方面，全年平均毛利率為6.1%，較前一年下滑1.9個百分點。以單季來看，去年第4季合併營收7209.41億元，季增27%、年增142.6%；毛利率5.6%，季減1.79個百分點。獲利端則持續走高，去年第4季歸屬母公司稅後淨利81.6億元，季增10.2%、年增53.6%，單季EPS為2.59元。緯創16日股價上漲1.05%，收在145元，成交量33455張。土洋法人近期連續7天都站在賣方，導致緯創股價失守短期均線。