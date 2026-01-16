我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑林園PVC廠區今日傳出工安事件，高雄市勞檢處已針對涉事的PVC成品貯槽下達局部停工。台塑晚間重訊說明，事故起因疑與承攬商在密閉空間作業後未依程序進入槽內，吸入有機溶劑（VOCs）導致身體不適有關。台塑指出，承攬商人員完成一座500噸PVC成品貯槽內壁油漆作業後，未事先告知安全督導員即自行入槽收拾工具，期間疑因吸入VOCs出現暈眩。廠內人員隨即攜帶氧氣呼吸器入槽協助，相關人員在使用氧氣後陸續自行離開貯槽。據了解，事件發生在今日中午，現場有多人感到不適並送醫檢查；台塑表示，經醫師評估均無大礙，當日已出院返家休養。針對此案，高雄市勞檢處認定涉及違反職業安全衛生法規定，已對該PVC成品貯槽祭出停工處分。台塑也提到，公司可能面臨罰鍰，初估區間約新台幣3萬至30萬元，實際金額仍待主管機關裁定。由於台塑仍有貯槽存放空間，不影響生產及出貨，對財務業務無重大影響。擬於停工原因消滅後，提出復工申請。