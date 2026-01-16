我是廣告 請繼續往下閱讀

外資在台積電法說會後持續上修目標價，最新一輪普遍跨越2000元大關，甚至出現上看2600元。市場解讀，這波調升不是單純情緒追價，而是把AI帶動的先進製程能見度及台積電對長期毛利結構的重新定錨。以這次上修幅度來看，高盛把目標價從2330元推升到2600元，瑞銀也把目標價從1800元一口氣拉高到2500元。滙豐從2300元上調至2400元，野村自2135元上調到2280元，摩根大通從2100元上調至2250元，美銀從1960元上調至2150元，摩根士丹利從1988元至2088元，里昂維持2000元，法巴從1670元上調至1990元。外資為何敢把估值往上拉？大摩指出，台積電管理層已直接與雲端服務供應商（CSP）確認，客戶對AI投資報酬率（ROI）仍抱持正向態度，因此擴產的急迫性並未下降，反而更需要把供給端拉上來。即便無塵室空間吃緊，台積電仍規劃在2026年投入鉅額資本支出，擴產節奏與執行力會直接左右後續供需缺口能否收斂。此外，外資普遍認為高階手機與高階PC需求仍可維持相對穩健，讓營運不至於「只靠AI撐全場」。以及台積電把長期毛利率目標上調至56%以上，外資解讀這是AI營收占比拉升後，產品組合正在改寫獲利底盤。瑞銀看好2026年台積電毛利率預估，從58.7%上修到64%。高盛則指出，台積電先進製程產能依舊吃緊，供需缺口可能一路延續到2027年，更進一步直指，毛利率站穩60%以上可能逐漸變成新常態。