115學年度學測17日登場，《NOWNEWS今日新聞》整理了相關規定，從證件、文具、手機到進場後能不能翻題本、預備鈴能做什麼，都有明確說明，讓將赴考場的考生及應援團一次看懂。
考前
赴考場記得攜帶有效證件正本，一定要帶大考中心規定的其中一種正本，例如：國民身分證、有照片的健保卡、駕照、身障證明、護照或居留證等。不能是影本或手機照片。
簡章裡的試場規則和違規處理辦法快速看過一次。釐清在考場違規動作，例如預備鈴就翻題本、手機沒完全關機等。
查考場、看座位
應試號碼與考試地點：大考中心網站「學科能力測驗試務專區」可查詢。
出門前
確認證件和文具。文具部分，如2B軟心鉛筆（黑色）、黑色墨水原子筆、橡皮擦、修正帶（液）、直尺、三角板、量角器、圓規等。
如果攜帶手錶，需要留意，不能有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，且不能發出聲響或閃光。
進試場前
進考場前，行動電話放到臨時置物區，而且必須「完全關機」。大考中心特別強調：開飛航模式、設靜音、關震動，都不算完全關機；鬧鈴、提示音也要一起關掉。
同時，所有穿戴式裝置都要取下放置，包括智慧手錶、智慧手環、智慧眼鏡、耳機類、智慧飾品、錄影筆、吊飾型密錄器等。身上不留任何可能通訊、記憶或錄影的裝置。
預備鈴響進試場後
進場後，除了證件和應試物品之外，其他都要放臨時置物區。就座後第一件事，看座位標示單上的姓名、應試號碼、報考科目是否正確；如有錯誤，鈴響前舉手處理。
預備鈴響後，僅用目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名與座位標示單一致。在正式開考鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得簽名、書寫、劃記、作答。
正式作答
開考鈴響起後，立刻檢查試題本和答題卷，有沒有缺頁、污損、印刷不清，會影響作答就要馬上舉手反映；接著確認答題卷上的姓名、應試號碼是否正確，並核對與座位標示單是否一致。
確認完後，記得在答題卷「確認後考生簽名」欄位用正楷簽全名。
作答過程中，答題卡劃記「粗、黑、清晰、方格劃滿」。答題卷也要保持乾淨完整，避免塗改任何掃描辨識區域。
考試時不得飲食（含喝水）、抽菸、嚼口香糖。
收卷
考試結束鈴聲響畢，立刻停止所有作答動作。這裡的「動作」包含：繼續作答、簽名、增減文字或標點、擦拭、加黑劃記等。鈴聲後就把雙手離開桌面，等監試人員處理。
小提醒
確認報名填的聯絡手機號碼，能正常接收企業簡訊，因為試務通知可能會用簡訊發送。
